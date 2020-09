Itacaré: Decreto estabelece novas medidas, bares continuam proibidos de funcionar.

Decreto municipal nº 648 foi publicado nesta sexta-feira (18) e prevê o aumento da capacidade de hospedagem de leitos podendo chegar até 100% da capacidade em alguns casos.

CONFIRA AS NOVAS MEDIDAS PARA REABERTURA GRADUAL DO TURISMO DE ITACARÉ.

• Ocupação dos meios de hospedagem em até o limite de 70% de sua unidade habitacional

• Pousadas de até 15 (quartos) poderão ter 100% de ocupação

• Os meios de hospedagem que receberem excursões ficam autorizados a ocuparem até 100% dos seus apartamentos com os integrantes do mesmo grupo

• Fica permitindo som ambiente e ao vivo (voz e violão) nos restaurantes e cabanas de praia observadas as normas vigentes a respeito de horário e decibéis;

• Fica permitido realização de passeios nas cidades vizinhas;

• Permanecem proibidas as atividades de feiras livres, bares e qualquer atividade que gere aglomerações de pessoas.

• Fica permitido o funcionamento da feira de artesanatos respeitando-se as regras de distanciamento social, uso de máscaras e demais recomendações da vigilância sanitária.

• Fica terminantemente proibido:

o panfletagem e abordagens nas ruas;

o excursões para day use.

Os Turistas, inclusive aqueles que se deslocarem ao Município de Itacaré em excursões, que pretenderem ingressar no Município de Itacaré deverão:

I – Certificarem-se de que o local onde irão se hospedar possui o Selo Turismo Seguro Itacaré;

II – Comprovar a reserva da sua hospedagem através de voucher ou qualquer documento hábil impresso ou digital, perante a barreira sanitária;

III – Tomar ciência e preencher o Termo de Responsabilidade do Turista acesso em: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoiBne481FMXb8E_6EwH5nrdkqJvbiMOLj7 ZoGs5EOIoWaQA/viewform), comprometendo-se a seguir todas as medidas de prevenção estabelecidas pelas autoridades sanitárias.

Parágrafo único. Os responsáveis por excursões deverão realizar prévio cadastro do grupo perante a Secretaria Municipal de Turismo, informando quantidade de pessoas do grupo e comprovando as reservas em estabelecimento que possua o Selo Turismo Seguro Itacaré.

– Fica permitida a modalidade de visitação day use da seguinte maneira:

I – De segunda-feira à quinta-feira de forma particular ou através de agências de turismo cadastradas na Secretaria Municipal de Turismo;

II – Sexta-feira, sábados, domingos e feriados, ap @ Secretaria de Turismo de Itacaré.

Confira o decreto na Íntegra.