Itacaré: Encontro Marcado com Victor Oliva e Fausto Franco acontece nesta quarta-feira (23).

Empresários e Lideranças do Turismo estarão reunidos nesta quarta-feira (23), na Pousada Sítio Paraíso para um encontro de trabalho com Victor Oliva – Réveillon Nº 1 e Fausto Franco – Secretário de Turismo da Bahia. O evento irá tratar das ações conjuntas para o fortalecimento da retomada do turismo de Itacaré.

Lembrando que o evento é fechado, teve inscrição limitada, e acontecerá com todos protocolos e normas sanitárias prevista pela Organização Mundial de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde.

Anote aí:

Data: 23 de setembro (quarta-feira)

Horário: 16h

Local: Pousada Sítio Paraíso