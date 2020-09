Itacaré: Encontro Marcado com Victor Oliva e Fausto Franco.

Acontecerá no próximo dia 23 de setembro na Pousada Sítio Paraíso, um grande encontro de trabalho com Victor Oliva – Réveillon Nº 1 e Fausto Franco – Secretário de Turismo da Bahia. Na oportunidade será tratadas ações conjuntas para o fortalecimento da retomada do turismo de Itacaré. Atenção, vagas limitadas, corra e Faça sua inscrição, e marque presença. Link para Inscrição: https://forms.gle/3xW5RVwNWUqF8RvA7

Anote aí:

Data: 23 de setembro (quarta-feira)

Horário: 16h

Local: Pousada Sítio Paraíso

Vagas Limitadas em virtude dos protocolos de segurança

Live será no YouTube: seturitacare