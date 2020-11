Itacaré ganha mais uma excelente opção em hospedagem.

Apartamentos com arquitetura inspirada no México, aqui em Itacaré.

Com localização privilegiada, longe da muvuca e uma vista de tirar o fôlego, pertinho das praias e do centro comercial. A Vila Real conta com apartamentos bem espaçosos com uma varanda charmosa com rede para tirar uma sonequinha ou só sentir o ar fresco.Cama de casal super luxuosa e um sofá-cama bem confortável.

Cozinhaequipada com bancada central, microondas, geladeira e tudo que você precisa.

Sala estilosa e sofisticada com TV HD tela plana, NETFLIX, Youtube e muitas outras opções de entretenimento. Além de um Banheiro amplo com uma vibe bem praiana e uma ducha excelente.

Um Rooftop (terraço) super moderno no estilo MEXICANO, piscina, área de bronze, churrasqueira, mesa de jantar e área lounge para desfrutar a vista do mar ou ler um bom livro.

