Itacaré oferece 50 vagas para Programa UPT: Inscrições vão até esta terça-feira (24).

Os estudantes de Itacaré que estão no último ano do ensino médio e/ou que já concluíram os estudos e desejam se preparar para as provas do ENEM e Vestibulares, acompanhados de perto e com todo o suporte de um curso pré-vestibular de qualidade, tem até esta terça-feira, dia 24, para se inscrever no Programa Universidade para Todos.

Para Itacaré estão sendo oferecidas 50 vagas, mas é importante que o estudante faça imediatamente a sua inscrição. O edital de inscrição já está disponível no site www.educacao.ba.gov.br/universidadeparatodos. E para esclarecer as dúvidas sobre a inscrição basta entrar em contato pelo telefone 0800 285 8000 / [email protected] Garanta já a sua vaga.

O Projeto Universidade para Todos (UPT) é um curso pré-vestibular oferecido gratuitamente para estudantes e ex-alunos(as) das redes públicas estadual e municipal de Educação. As atividades buscam aprofundar os conhecimentos dos participantes em Português, Redação, Matemática, Física, Química, Biologia, Literatura, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), História e Geografia. Além das aulas, os estudantes contam também com seminários, oficinas, simulados e orientação para escolha da carreira profissional.

Todos recebem material didático e fardamento gratuitos. Quem participa, e comparece a 75% das atividades ou mais, ainda recebe isenção (dispensa) da taxa de inscrição em processos seletivos para os cursos de universidades estaduais. O Projeto Universidade para Todos é coordenado pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC-BA) e executado em parceria com as Universidades Estaduais (UNEB, UEFS, UESB e UESC).