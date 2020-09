Itacaré participará de importante evento do Turismo nacional.

A Secretaria de Turismo de Turismo de Itacaré participará da edição 2020 da Abav Collab. Itacaré estará no estande virtual da Bahia a convite da Secretaria Estadual de Turismo, que acontece de 27 de setembro a 02 de outubro. A Abav Collab reúne os principais representantes do trade turístico do Brasil e propõe discutir a retomada econômica do segmento.

ABAV COLLAB 2020

A abertura da Abav Collab acontece em Salvador, na Bahia, alinhada ao Dia Mundial do Turismo. A programação geral do evento encampa uma série de atividades e painéis, em modelo híbrido (com a maior parte das atividades on-line e outras, em menor número, de modo presencial), sem contar capacitações, interações e demais momentos voltados para negócios. O evento culmina com uma “Black Friday de Viagens” em seu encerramento, com promoções especiais das agências.

“A ABAV Expo sempre foi uma feira importante no calendário do turismo nacional, e por isso é um lugar onde podemos encontrar e discutir com pessoas de diversas partes do mundo. Itacaré vem participando das últimas três edições da ABAV, em são Paulo. Parabenizo a Secretaria Estadual de Turismo, pessoa do Secretário Fausto Franco pela iniciativa em colaborar com todos os demais participantes da Bahia. Esperamos que, apesar do formato ser digital, possamos conseguir manter Itacaré na vitrine para que, próximo ano, voltemos com carga total nos eventos presenciais”, comentou Júlio Oliveira – Secretário Municipal de Turismo.

Considerada uma das principais feiras de negócios do turismo na América Latina, a ABAV Expo, da Associação Brasileira de Agências de Viagens, se moldou à conjuntura e, como resposta, se transformou em Abav Collab em 2020.

*Para participar da ABAV Collab 2020, Inscreva-se gratuitamente pelo link https://bit.ly/3aLrhAr *

