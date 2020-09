Itacaré: Pré-candidato a vice-prefeito pelo MDB desiste de lançar candidatura.

O jovem Daniel Gonçalves morador do distrito de Taboquinhas, divulgou através das redes sociais neste final de semana sua desistência a candidatura a vice-prefeito pelo Partido MDB (Movimento Democrático Brasileiro) de Itacaré, na chapa do pré-candidato a Prefeito Zé do Gás. Segundo a publicação Daniel Gonçalves resolveu tomar a decisão, por ter percebido que não é o momento adequado para lançar sua candidatura a vice-prefeito da cidade. Agora o Pré-candidato a Prefeito Zé do Gás do MDB, está definindo outro nome para compor a chapa no lugar de Daniel Gonçalves. Lembrando que a Convenção partidária municipal do Partido está marcada para o próximo dia 15 de setembro, das 15 hs às 18:00 hs, na Rua Travessa 02, Avenida Magaly n.º 20 no Bairro da Passagem.