Itacaré realiza Consulta Pública para elaboração do Referencial Curricular.

O município de Itacaré dará mais um passo importante para a construção do Referencial Curricular Municipal, que atenderá a Educação Infantil e o Ensino Fundamental e suas modalidades. Até este sábado, dia 17 de outubro, será realizada a consulta online para aprovação do regimento interno da Consulta Pública do Referencial Curricular. A Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria Municipal de Educação, destaca que é muito importante que toda comunidade participe desse momento de construção coletiva do currículo, pois esse documento deve expressar as expectativas para a educação Itacareense.

Para participar é só acessar o site da Consulta Pública, através do endereço https://sites.google.com/view/curriculoitacare/in%C3%ADcio. Depois é só ler o regimento, responder o formulário e dar a sua contribuição. Também é preciso ficar atento ao cronograma estabelecido pela Comissão de governança para a apreciação do documento.

A Secretaria Municipal de Educação, o Conselho Municipal de Educação e a Comissão de Governança convidam todos os profissionais de educação, comunidade escolar e sociedade civil organizada para participarem da consulta pública, online, do Regimento Interno referente a consulta pública do Referencial curricular de Itacaré. O objetivo é que toda a comunidade participe e exerça o seu papel de cidadão.