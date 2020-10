Itagibá: Carro com equipamento de som é apreendido por desobediência a Lei Eleitoral.

Um automóvel com equipamento de som foi apreendido na manhã de quarta-feira (30/09) na cidade de Itagibá. A apreensão foi realizada pela PM após denúncia com vídeos que comprovavam a circulação do veículo fazendo propaganda política de um candidato a prefeito no município. A apreensão ocorreu na Rua Dudu Correio, centro de Itagibá, com o som do veículo ligado, inclusive, com o porta malas aberto. O condutor e veículo foram conduzidos e apresentados na delegacia de Itagibá, para deliberação do Delegado e adoção de medidas legais. De acordo com a Lei Eleitoral, a publicidade volante, ou seja, os carros de som, só poderá circular em carreatas, passeatas, comícios e reuniões durante este período de campanha das eleições 2020. Os carros de som não podem circular de forma isolada. *Redação/Giro Ipiaú