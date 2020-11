Junilson de Boró é o novo prefeito de Ibirapitanga.

Junilson Batista Gomes (PSD), o Junilson de Boró, obteve 5.438 votos, o que equivalente a 50,67% dos votos válidos, e é o novo prefeito de Ibirapitanga conforme resultado divulgado na noite deste domingo (15) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A diferença foi de apenas 144 votos para o segundo colocado, Jean Assunção (PP), o Jé, que alcançou 5.294 votos, o que representa 49,33% dos votos válidos. Junilson, que foi apoiado pelo atual prefeito Isravan Barcelos (PSD), já foi vereador e é sobrinho do saudoso Boró, comandará a Prefeitura do município pela primeira vez. “Alegria muito grande. Agradecera todos que construíram essa grande vitória. A partir de janeiro vamos trabalhador todos os dias para que Ibirapitanga continue avançando”, destacou Junilson com exclusividade ao Ubatã Notícias.