Juventude de Taboquinhas declara apoio a Antônio de Anízio e Genilson.

Jovens de todas as idades e bairros de Taboquinhas e várias localidades da zona rural de Itacaré realizaram na noite dessa quinta-feira(15) um grande encontro para reafirmar o apoio à candidatura de Antônio de Anízio para prefeito e Genilson Souza para vice. Durante a roda de conversas os jovens falaram dos avanços promovidos nos distritos nos últimos quatro anos, destacaram o apoio à educação, principalmente a garantia do acesso às universidades, do incentivo ao esporte e principalmente pelas obras que vem realizando em Taboquinhas, preparando a localidade para o turismo para gerar muito mais empregos, desenvolvimento, renda e oportunidades para todos.

Durante o encontro os jovens de Taboquinhas também apresentaram sugestões para o Plano de Governo Participativo (PGP), um documento que vem sendo construído ouvindo toda a comunidade do município de Itacaré, onde os moradores dizem o que querem para que a cidade possa continuar cada vez melhor. Os jovens fizeram questões de parabenizar a gestão do prefeito Antônio do Anízio e apresentaram como sugestão para o Plano de Governo o incentivo às mais diversas modalidades esportivas, garantia de mais cursos profissionalizantes para qualificar a juventude para o mercado de trabalho, implantação de mais equipamentos de saúde e a garantia do transporte universitário para as demais localidades da zona rural que ainda não estão sendo atendidas.

O candidato a prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio e o vice Genilson Souza, agradeceram aos jovens pelo apoio e reafirmaram que todas as propostas e sugestões das comunidades estão sendo anotadas para que sejam atendidas, garantindo assim muito mais oportunidades para todos. Antônio de Anízio também anunciou alguns projetos que já estão em andamento, como a reforma do antigo Casarão da Catagalo, que será transformado em um centro histórico, turístico e de formação profissional, construção de diversas quadras poliesportivas, a exemplo do que já vem sendo feito em Rua de Palha, garantia da participação dos jovens em competições estaduais e nacionais, além da inclusão da juventude nas políticas públicas voltadas para o esporte, a cultura, a educação, saúde e a geração de empregos.