Lançado processo licitatório para asfaltar a rodovia Ubaitaba-Maraú.

Na última sexta-feira, 27, aconteceu o evento de lançamento do início do processo licitatório para a pavimentação asfáltica da rodovia BR-030 de Ubaitaba até a Sede de Maraú. Em seu discurso, o superintendente regional do DNIT, Amauri Lima, garantiu que será asfaltado os dois acessos à Sede do município. Ainda de acordo com o chefe do órgão federal na Bahia, o investimento do Governo Federal será próximo dos 160 milhões de reais.

Para Bêda, prefeito eleito de Ubaitaba, essa rodovia asfaltada vai alavancar o turismo na Península e Maraú e refletir positivamente no comércio de Ubaitaba. Já a prefeita de Maraú, Gracinha Viana, declarou que o asfaltamento dessa estrada era um sonho antigo dos moradores de Maraú e que ela vinha cobrando das autoridades há muito tempo. *As informações são do Blog Barra Grande News.