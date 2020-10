Locais de votação são alterados em três cidades baianas, divulga TRE.

As cidades de Iguaí,Nova Canaã e Ibicuí tiveram os locais de votação para as eleições deste ano alterados conforme divulgou o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia(TRE-BA),nesta segunda-feira(05).A mudança aconteceu como medida de segurança contra a Covid-19 para evitar aglomerações e também por causa de reformas em algumas escolas.

Segundo o órgão,os eleitores da zona rural em localidades com pelo menos dois quilômetros de distância da mesa receptora de votos terão direito a transporte gratuito.Os dados eleitorais e novo local de votação e seção estão disponíveis no site do TRE-BA,baixando o aplicativo e-Título ou ligando para (73) 3271-2274.

Confira mudanças:

Iguaí:

Eleitores que votavam na Escola Agnaldo Silva,no povoado de Ribeirão das Flores,vão votar em definitivo no Centro de Educação Netanias Alves Veiga(CENAV),que fica no centro da cidade.Já quem votava na Escola José Leonidio,no povoado Verdigal,será transferido definitivamente para a Igreja Assembleia de Deus,na mesma localidade.Os moradores que votavam na Escola Manoel Amaro da Silva,no povoado do Baixão,vão votar,em definitivo,na Escola Eraldo Tinoco,também na mesma região.As seções eleitorais 49 e 50,na Faculdade Unopar,foram transferidas para o Colégio Integrado Manoel Lobo.

Nova Canaã

Quem votava na Creche Ana Brito,vai ser transferido para o Colégio Municipal Florestal,no Centro da cidade.Já aqueles que votavam nas Seções 189 e 206 do Posto de Saúde(PSF)do povoado da Serra,vão votar no Núcleo Escolar Municipal Jovan Vieira Matos.Mudanças são provisórias.

Ibicuí

Os eleitores que votavam na Universidade Aberta do Brasil(UAB)vão começar a votar,provisoriamente,no Colégio Municipal São Pedro,no centro.