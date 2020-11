Luz misteriosa no céu intriga moradores de Itacaré e região; veja vídeo.

Chamou a atenção de parte dos moradores de Itacaré e várias cidades da região, um facho de luz visto no céu no final da tarde dessa segunda-feira (23). Imagens e vídeos começaram a circular nas redes sociais questionando o que seria. A luz se movimentava e até às 18h30 ainda era possível observar o seu trajeto em direção à lua. O clarão em movimento no céu, fez alguns acreditarem ser uma estrela, outros meteoro, satélite e até disco voador.

Segundo Marcelo Zurita, presidente da Associação Paraibana de Astronomia (APA) e integrante da Rede Brasileira de Observação de Meteoros (Bramon), informou ao BA TV, o clarão é a pluma de combustível de um dos estágios do foguete “Longa Marcha 5”. Ainda de acordo com Marcelo, o foguete foi lançado pela China, nesta segunda, para coletar amostras de rochas da lua. Em tempo, o clarão foi visto em várias partes do Brasil. Fonte: Giro Ipiaú.