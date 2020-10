Motorista se revolta e destrói radar em Teixeira de Freitas.

Um radar instalado da BA-290, na entrada do acesso a Duque de Caxias, distrito de Teixeira de Freitas, amanheceu no chão, na manhã desta sexta-feira (9). Populares que passam pelo local afirmaram que os aparelhos estavam funcionando na noite da última quinta-feira (8). Segundo apurou a imprensa local, o equipamento de fiscalização foi instalado no local há menos de 60 dias, causando muita polêmica. Muitos motoristas reclamam da péssima conservação da BA-290 e acreditam que os aparelhos apenas alimentam a indústria de multas. “É um absurdo colocar um radar para multar os motoristas em uma BA totalmente destruída. Semana passada perdi um pneu e o amortecedor. Fui desviar de um buraco, caí em outro. Estão tapando alguns buracos com barro. Não sou a favor de vandalismo, mas é imoral colocar um radar em uma via intransitável, disse um motorista. (Liberdade News)