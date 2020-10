MP-BA pede prisão preventiva de homem que foi flagrado agredindo mulher em Ilhéus.

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) pediu nesta quinta-feira (20), a prisão preventiva de Carlos Samuel Freitas Costa Filho, o homem que foi flagrado em vídeo agredindo uma mulher com vários socos no rosto, em Ilhéus. De acordo com o MP, a notícia do fato foi encaminhada na manhã desta quinta ao órgão, que solicitou de imediato a documentação à autoridade policial para a adoção das medidas cabíveis.

Segundo o órgão, o pedido da prisão se fundamentou “na necessidade de resguardar a ordem pública, considerando-se a gravidade da conduta concreta (exacerbada violência empregada) e a condição reincidente do autor do fato”. O órgão informou que Carlos Samuel já foi denunciado em 2015 pelo Ministério Público por crimes de violência doméstica, ameaça e cárcere privado cometidos contra outra mulher. Ele foi condenado pela Justiça em primeira instância.

Ainda de acordo com o MP, após recurso impetrado pela defesa de Carlos Samuel, a condenação quanto ao crime de cárcere privado foi mantida, em agosto, pelo Tribunal de Justiça da Bahia, que reconheceu a prescrição referente aos crimes de violência doméstica e ameaça. *Com informações do G1