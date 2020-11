Músicos se unem e fundam a (APMI) Associação dos profissionais de música de Itacaré.

Itacaré deu um importante passo na profissionalização e organização da classe musical, foi realizada na última terça-feira (24), na Câmara Municipal de Vereadores de Itacaré uma reunião com 20 profissionais da música do município com o intuito de dar um passo importante na organização da classe na cidade, a Associação dos Profissionais da Música de Itacaré (APMI). Na oportunidade, foi analisado em conjunto e votada a aprovação do estatuto que regerá as diretrizes do coletivos em prol dos anseios desses profissionais.

Felizes de terem avançado essa etapa, o corpo diretor informou que os próximos passos são os tramites legais de regularização da associação no município e, após isso, o início dos trabalhos de valorização da cadeira produtiva da cultura, de promoção institucional e busca de parcerias público/privada.

Foi também votado e definido o Corpo Diretor/Executor composto por:

Presidente: Rômulo Chagas (Mocotó)

Vice-Presidente: Marcos Silva Camargo (Abaga)

1ª Secretária: Ronara Chagas Santos

2º Secretário: Ueslei Barbosa Soares Santos (Aram Wesley)

1º Tesoureiro: Fabrício Feltrin (Banzai)

2º Tesoureiro: Felipe Sepúlveda da Silva (Mr. Lagos)

Diretor de Cultura: André Lopes (Andrezão)

Diretor de Comunicação: Marcelo Dias (Marcelinho)

Conselho Fiscal:

1º Conselheiro: Joilson de Jesus (Dr. Joca)

2ª Conselheira: Beatriz Ferreira Magalhães

3º Conselheiro: Thiago Lucas Endringer (Lapera)

4º Conselheiro: Miguel Netto

5º Conselheiro: Bille Nazario

Fonte: BN News Itacaré com informações: [email protected]

Facebook/Instagram: apmitacare