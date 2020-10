Nível superior será o primeiro grupo a retomar aulas presenciais, antecipa Rui.

A retomada das atividades presenciais nas escolas da Bahia foram tema de questionamentos lançados por seguidores ao governador da Bahia, Rui Costa, durante transmissão do Papo Correria nesta terça-feira (27). De acordo com o gestor baiano, o retorno as aulas acontecerá de forma gradual. As aulas estão suspensas no estado desde 18 de março. Rui explicou que os secretários municipais e o estadual vão conversar para que o retorno seja feito por grupos.

Rui Costa afirmou que não é possível condicionar o retorno das aulas a descoberta da vacina da Covid-19. O argumento apresentado pelo gestor foi de prejuízo na educação. “Já perdemos o 2020 não podemos perder 2021 também. Mesmo que em dezembro ou janeiro tenha validação [da vacina] e até agora não tem. Não podemos adotar a prerrogativa de só voltar quando tiver vacina. Não podemos passar dois anos sem vacina”, comentou.

O governador adiantou que serão feitas exigências para que as aulas sejam retomadas. A lista inclui, por exemplo, metade da lotação das aulas; disponibilidade de álcool gel; pias. O primeiro grupo a retornar as aulas presenciais será o formado pelo nível superior.