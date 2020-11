Obras de reurbanização da orla de Itacaré são retomadas.

A Prefeitura de Itacaré já reiniciou as obras da 2ª e 3ª etapas dos serviços requalificação urbana e fluvial da Avenida Castro Alves, a orla da cidade, com o objetivo de deixar ainda mais bonito um dos principais cartões postais do município. A obra faz parte do trabalho que já vem sendo implementado em todo o município de melhorias na cidade, requalificação dos pontos turísticos e pavimentação nos bairros, para garantir uma melhor qualidade de vida para os moradores e também o desenvolvimento do turismo.

A primeira etapa das obras já foi realizada, no trecho que vai do Posto São Miguel, no final da orla, até o farol da Concha, onde foi executada a pavimentação das ruas e passeios. Os serviços foram realizados através de emenda do ex-deputado federal Bebeto, com intervenção do deputado federal Márcio Marinho.

A 2ª etapa vai do Posto São Miguel até a praça São Miguel e faz parte de uma emenda do deputado federal Ronaldo Carleto, no valor de R$ 644.530,26. Já a 3ª etapa das obras será da Praça São Miguel até o Forte, através de uma emenda do deputado federal Nelson Pelegrino, no valor de R$ 366.322,84. Nesse primeiro momento estará sendo executado o passeio externo. O objetivo é que cada serviço iniciado seja concluído, de forma a ter funcionalidade imediata.

As discussões sobre o projeto foram coordenadas pelo Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que destacou, na oportunidade, que em ambas as etapas, 2ª e 3ª, estão previstos o alargamento e pavimentação em intertravado de concreto do passeio e calçada externa, construção de rampas de acesso à praia, recolocação dos paralelepípedos na via de circulação de veículos, revisão do sistema de drenagem, calçadão, ciclovia e canteiros gramados.(Vc na Onda).