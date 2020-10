Oxford diz que vacina induziu ‘fortes respostas imunes’ em idosos na fase 2.

A Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca anunciaram hoje (26) que a vacina que desenvolvem contra a covid-19 induziu uma “forte resposta imune” em idosos que participaram da fase 2 de testes no Reino Unido. Segundo eles, os resultados preliminares serão publicados “nas próximas semanas” em revista científica. A vacina foi testada em grupos de 56 a 69 anos e em um segundo grupo acima de 70 anos.

A segunda etapa dos testes verifica a segurança e capacidade da vacina em gerar resposta do sistema de defesa do corpo, com a participação de centenas de voluntários. A vacina de Oxford é uma das quatro que estão sendo testadas no Brasil, já na fase 3, a última antes da liberação. Para a AstraZeneca, o resultado é “encorajador”.(Forte na Notícia)