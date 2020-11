Itabuna: Pacientes com Covid ocupam 100% dos leitos do Base.

O Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, em Itabuna, que passou por muitas semanas com sua ocupação quase zerada, na manhã desta segunda-feira (23) registrou 100% de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). São 20 leitos de UTI no hospital para pacientes com a Covid-19. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, caso algum paciente do município necessite neste momento de um leito de UTI, deverá ser transferido, via Central de Regulação, para um hospital em Vitória da Conquista, Ilhéus ou Salvador. Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, dos pacientes internados nos leitos clínicos do Hblem nesta segunda-feira, 56% são de Itabuna, e 44% são de outras cidades. Neste momento, dos 32 leitos clínicos, nove estão ocupados. Vale ressaltar que no município de Itabuna, os números de leitos disponíveis se apresentam da seguinte forma: Leitos de UTI – 20 no Hblem, e três no Hospital Manoel Novaes. Leitos Clínicos – 32 no Hblem e 10 no Manoel Novaes, além de quatro leitos semi intensivo.(Rede Brasil de Notícias).