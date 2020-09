Partidos de Itacaré fazem convenção e definem candidaturas de Antônio de Anízio e Genilson.

Os partidos PT, Republicanos, PP, PCdoB e PL de Itacaré realizaram neste domingo (13), suas convenções municipais e definiram as candidaturas de Antônio de Anízio e Genilson Souza para prefeito e vice-prefeito, respectivamente, para disputar as eleições de 2020. Os encontros aconteceram no Colégio Estadual Aurelino Leal e na Câmara Municipal e contou com a presenças de lideranças estaduais, da direção nacional do Partido dos Trabalhadores, candidatos a vereadores e também lideranças dos mais diversos bairros e comunidades rurais, além de mensagens de deputados estaduais e federais que fizeram questão de destacar a importância da união de todos para continuar garantindo o desenvolvimento de Itacaré.

No encontro os partidos que fazem parte da coligação “Continuar é Preciso” também definiram os candidatos a vereadores e vereadoras que estarão disputando as eleições municipais. Na convenção Antônio de Anízio agradeceu a todos os presidentes de partidos, aos pré-candidatos a vereadores e principalmente a todo o povo de Itacaré pelo apoio e confiança, destacando o muito que foi feito graças ao trabalho, ao compromisso e união de todos. Genilson Souza, escolhido na convenção como o candidato a vice-prefeito, enfatizou que a chapa representa o sentimento, a união e a participação de todos os partidos, de todas as comunidades e de todo o povo de Itacaré.

O ex-prefeito Jarbas Barbosa, que por motivos de doença não teve como comparecer, mandou a sua mensagem em vídeo reforçando que o grupo continua forte e unido em defesa da candidatura de Antônio de Anízio para prefeito, por entender esse importante momento que o município atravessa e pela necessidade de Itacaré continuar avançando com progresso e desenvolvimento. Também enviaram mensagens falando da importância dessa união em defesa de Itacaré, o ex-vereador Jarbas Júnior (Jarbinhas), o deputado federal Ronaldo Carletto e o deputado estadual Rosemberg Pinto. Fonte: Itacaré Online.