Polícia civil cumpre mandado e apreende várias armas, drogas e até granada em Serra Grande.

Nesta quinta-feira (24) investigadores da polícia civil pertencentes à 7ª Coorpin cumpriram mandado de busca e apreensão expedido pelo Juiz da Vara Crime de Uruçuca, na residência de Milician dos Santos Oliveira, na Rua Bahia, bairro Novo, em Serra Grande.

Na residência foram encontrados uma barra de maconha prensada, 03 pedras de cocaína, 27 papelotes de cocaína, 01 brucutu, 02 balanças de precisão, 05 munições cal. 28, intactas, 1 revolver cal.38, com 08 munições intactas cal.38, 1 pistola de pressão, 02 simulacros de revolver, 01 objeto em formato de granada, R$ 270,00 em espécie, máquinas de cartões de crédito, 02 celulares Motorola, além de cartões de crédito e colete balístico.

No momento da chegada da polícia, estavam na residência Reginaldo dos Santos Luz e Geovana Rocha dos Santos, que afirmou ser companheira de Micilian. Logo após o cumprimento do referido mandado, os investigadores se dirigiram a residência de Reginaldo, sendo encontrada uma arma de fabricação caseira calibre .28 e papelotes de cocaína em baixo do colchão da cama. A entrada dos policiais foi autorizada pela mãe de Reginaldo, a Srª Paula Oliveira Santos. Aos investigadores, Reginaldo disse que a arma foi adquirida nas mãos de Micilian.

Fonte: Fábio Roberto Notícias.