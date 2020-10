Polícia encerra festa paredão com mais de três mil pessoas em Salvador.

Uma festa irregular com mais de três mil pessoas foi encerrada na madrugada deste domingo (18), no bairro do Arenoso, em Salvador. Os eventos com mais de 100 pessoas estão proibidos para conter a pandemia do coronavírus. A SSP classificou a festa como do tipo paredão, com uso de grandes sons automotivos. O evento foi encontrado após denúncias anônimas. De acordo com a polícia, a maioria das pessoas eram adolescentes e jovens até 25 anos, que estavam sem máscaras, aglomerados e fazendo uso excessivo de bebidas alcoólicas. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) não informou se alguém foi detido.(Bocão News)