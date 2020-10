Polícia Federal desmonta laboratório que fabricava notas falsas de R$ 200.

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (30), uma operação para desarticular uma quadrilha de Minas Gerais especializada em fabricar cédulas de dinheiro falsas. O grupo, destaca o portal Metrópoles, já fabricava, inclusive, a nova cédula de R$ 200.

A ação foi denominada Triângulo das Bermudas e contou com o apoio da Polícia Militar do estado. De acordo com a investigação, o grupo tinha um laboratório gráfico de contrafação das cédulas, que eram vendidas para todo país. O espaço está localizado em Ituiutaba (MG).

No espaço os policias encontraram o equivalente a mais de meio milhão de reais em notas falsas de R$ 10 e R$ 200. A PF estima que o grupo já tenha produzido mais de R$ 10 milhões.

Além dos valores falsos, foram apreendidos impressoras laminadoras, guilhotinas, máquina de cola quente, telas de marcação, telas de luz, secadores, CPUs, diferentes folhas com marcas d´água e simulações de itens de segurança, invólucros com tintas diversas, papéis diversos para impressão de cédulas, equipamento gráfico, telas de serigrafia, tintas de serigrafia, papéis foil e material de acabamento. (BN)