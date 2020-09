PP de Itacaré indica Jarbas Júnior para vice-prefeito de Antônio de Anizio.

O Partido Progressista de Itacaré (PP), através do seu presidente Washington José, declarou apoio à reeleição do pré-candidato a prefeito Antônio de Anízio (PT).E indicou o nome do ex-vereador Jarbas Júnior (PP) para compor a chapa como vice-prefeito para disputar às eleições de 2020. Jarbas Júnior é filho do ex-prefeito por três mandatos Jarbas Barbosa Barros.

A lista de postulante ao cargo de vice é grande, além de Jarbas Júnior, outros nomes da base aliada também fazem parte da lista que pleiteiam a vaga como vice nas próximas eleições na chapa, são eles; o atual vice Prefeito Genilson Bonfim, o presidente dos Republicanos Júnior Andrade e o ex-vice-prefeito Cau Barros.

De acordo com o presidente, é legítimo a indicação do vice-prefeito do PP, tendo em vista o apoio através do deputado federal Ronaldo Carletto com emendas em diversos setores de nosso município.

Em vídeo, o deputado federal Ronaldo Carletto declara apoio à reeleição do pré candidato Antônio de Anízio (PT) e indica o nome de Jarbas Júnior para compor a chapa como vice-prefeito.