Prefeito de Itacaré garante fortalecimento do turismo com segurança conta o Covid.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, concedeu entrevista na tarde desta segunda-feira no Programa Alerta Geral, da TV Cabrália/Record, onde destacou a importância do fortalecimento do turismo do município, da sede e da zona rural, seguindo todos os protocolos de segurança e proteção contra o Covid 19. Antônio de Anízio voltou a afirmar que Itacaré é o melhor destino turístico e o local ideal para combater o estresse, para descansar e curtir as férias, mas é preciso que sejam mantidos os protocolos de segurança por parte de todos, como o uso de máscaras, o álcool em gel e não hajam aglomerações.

O prefeito explicou que não há a necessidade de fechamento da cidade, desde que tenha a colaboração e a conscientização de todos, itacareenses e turistas. O poder público municipal vai intensificar a fiscalização e as campanhas educativas para que todos continuem com as medidas de proteção, garantindo assim um turismo e um comércio cada vez mais fortes e com segurança. E sobre a preparação da cidade para receber os turistas, Antônio de Anízio voltou a mostrar que Itacaré está sempre pronta para abraçar a todos, com as mais belas praias, cachoeiras, corredeiras e trilhas, o turismo de aventuras, além da rica história e da gastronomia que encanta a todos.

Já na área política e falando sobre a nova gestão para os próximos quatro anos, o prefeito destacou que um dos destaques da administração foi a profissionalização dos serviços com a nomeação de equipes técnicas e capacitadas. A proposta é continuar profissionalizando ainda mais esses serviços, fazer alguns ajustes administrativos, enquanto que ele permanecerá com as visitas aos bairros, vilas e comunidades ouvindo o povo e colocando em prática o Programa de Governo Participativo. “Os secretários e demais cargos comissionados vão continuar prestando um serviço de qualidade e técnico, contemplando e satisfazendo a população, enquanto que nós vãos fazer aquilo que é a nossa vocação que ´cuidar de gente”, finalizou o prefeito.