Prefeitura de Ilhéus libera reabertura de cinema e clubes.

A prefeitura de Ilhéus, cidade do sul da Bahia, publicou um decreto, na sexta-feira (9), que autoriza a reabertura do cinema e clubes a partir deste sábado (10), contanto que os estabelecimentos cumpram todos os requisitos para manutenção do funcionamento.

De acordo com o texto, os clubes devem seguir com rigor as regras estabelecidas sobre as medidas de distanciamento social, obrigatoriedade do uso de máscara durante a circulação de pessoas, proibição de aglomerações, disponibilização de álcool em gel e demais medidas sanitárias similares. O cinema, por sua vez, deve seguir as regras gerais de prevenção e controle já estabelecidas, como um regramento específico. Segundo a prefeitura, a sinalização indicativa do espaço de distanciamento em filas, banheiros, entradas e demais áreas do estabelecimento, além da obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção deverá estar clara e visível ao público.

Todos os funcionários deverão fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e após o término de cada sessão será feita a higienização e sanitização das poltronas, bancos, corrimãos, puxadores de portas ou qualquer outra superfície de contato, com aumento do intervalo entre as sessões para garantir a higienização adequada das salas. *Com informações do G1