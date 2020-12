Prefeitura de Itacaré abre inscrições de prêmios para projetos da Lei Aldir Blanc.

A Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Cultura, abriu nesta quarta-feira as inscrições de projetos a serem premiados com recursos provenientes da Lei Aldir Blanc. As inscrições vão até o dia 13 de dezembro e premiará pessoas físicas maiores de 18 anos, responsáveis pela execução dos projetos, inscritos, analisados, habilitados e homologados nas categorias Formação/Capacitação (Prêmio Almiro Bahia), Difusão (Prêmio Seu Morenito), Criação/Desenvolvimento (Prêmio Felioe Rebouças) e Pesquisa/Publicação/Memória (Prêmio Jomária Siledade).

Podem ser inscritos neste Edital projetos culturais representados por pessoas físicas, residentes e domiciliadas em Itacaré, que contemplem cada uma das categorias. Os links para as inscrições dos projetos são os seguintes: categoria Formação/Capacitação (Prêmio Almiro Bahia) https://forms.gle/y1DPZCcbQ1t9dSJn6, categoria Difusão (Prêmio Seu Morenito) https://forms.gle/JH5WTyDetjivie6d8, categoria Criação/Desenvolvimento (Prêmio Felioe Rebouças) https://forms.gle/CpPFLjXWuZjUhywR8 e na categoria Pesquisa/Publicação/Memória (Prêmio Jomária Siledade) https://forms.gle/w7ie547ZmaK3bqiVA.

Entende-se por formação/capacitação o elo da cadeia produtiva que atua no oferecimento, compartilhamento e/ou aquisição de conhecimento, capacitação e qualificação dos profissionais do campo artístico e cultural. O proponente pode ser o profissional que oferece conhecimento nos campos da arte e da cultura em diferentes formatos (oficinas; cursos; lives); ou aquele que vai adquirir esse conhecimento através de contratação de cursos específicos ou ainda que comprove a promoção ou participação/inscrição em programas de formação como Fóruns, Seminários, Congressos das áreas artísticas e cultural.

Já o prêmio da categoria Criação e Desenvolvimento é voltado a qualquer área ou setor artístico e cultural. Entende-se por criação a proposição de obra inédita na linguagem artística. Também contempla essa categoria o desenvolvimento e a execução de etapas de projetos artísticos e culturais que estejam em andamento. Já o prêmio da categoria Difusão é voltado a qualquer área ou setor artístico e cultural. Entende-se por difusão o elo da cadeia artística que promove o acesso à obras artísticas e culturais para a sociedade. O proponente pode oferecer realizar a difusão de diferentes formas, seja através de apresentação, mostras e/ou festivais.

O prêmio da categoria Pesquisa, Publicação e Memória é voltado a qualquer área ou setor artístico e cultural. Entende-se por pesquisa as atividades relativas a investigação, construção de dados e sistematização de conhecimento, de maneira metodológica. Também é avaliado por publicação a escrita de ensaios, artigos, coletâneas, inéditos, que resultem em produção de conteúdo. Entende-se por memória iniciativas em Digitalização, Acervos online, Publicações, Catalogação e Coletâneas (impressos, digitais, videográficos e cinematográficos).