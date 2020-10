Prefeitura de Itacaré concluiu pagamento dos salários de setembro.

A Prefeitura de Itacaré concluiu nesta quarta-feira (07) o pagamento dos salários dos servidores públicos municipais, efetivos e contratados, referente ao mês de setembro. Desde que assumiu o governo, o prefeito Antônio de Anízio vem realizando o pagamento dos salários sempre em dia, numa demonstração de responsabilidade, planejamento, organização e acima de tudo compromisso com os trabalhadores. E mesmo com as dificuldades financeiras, a Prefeitura de Itacaré vem fazendo o pagamento dos salários em dia e investindo cada vez mais em obras e serviços em todo o município.

E para evitar aglomerações nos bancos, garantindo a saúde dos trabalhadores e diminuindo os riscos de contágio do coronavírus, desde o início da pandemia o pagamento está sendo feito através de lotes. Os salários começaram a ser pagos na última quinta-feira, com os vencimentos dos trabalhadores da Educação (efetivos) e da Secretaria de Desenvolvimento Social. Nesta quarta-feira estão sendo depositados os pagamentos dos servidores das secretarias de Saúde e da Educação (contratados), encerrando a folha de pagamento.(BN News Itacaré)