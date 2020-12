Prefeitura de Itacaré continua com as obras da ponte do Pé de Serra.

Garantir cada vez mais uma melhor qualidade de vida para todos os Itacareenses, principalmente os moradores da zona rural do município. Esse é o trabalho que vem sendo realizado pela Prefeitura de Itacaré, que continua realizando obras, serviços e investimentos nos mais diversos locais do município. E uma das obras é a da ponte da região do Pé de Serra. Os serviços seguem em ritmo acelerado em breve os moradores já vão contar com uma nova ponte de concreto, muito mais segura, facilitando assim a vida dos agricultores familiares dessas comunidades.

O prefeito Antônio de Anízio adiantou que além da ponte, vários outros serviços vão continuar em todo o município, beneficiando diversas comunidades com ações importantes como a melhoria das estradas, garantia de um melhor atendimento médico, acesso à internet e a implantação dos serviços de água encanada e energia elétrica. “Quem mora na zona rural sabe a importância desses serviços, facilitando o acesso, garantindo o escoamento da produção e mais oportunidades de emprego, renda e desenvolvimento. Por isso é que vamos continuar com esse compromisso de cuidar bem da nossa população”, complementou o prefeito.

A Prefeitura de Itacaré também está realizando as obras de pavimentação de ruas em diversos pontos de Itacaré e também do distrito de Taboquinhas. Uma das obras é a da 2ª e 3ª etapas dos serviços requalificação urbana e fluvial da Avenida Castro Alves, a orla da cidade, com o objetivo de deixar ainda mais bonito um dos principais cartões postais do município. A obra faz parte do trabalho que já vem sendo implementado em todo o município de melhorias na cidade, requalificação dos pontos turísticos e pavimentação nos bairros, para garantir uma melhor qualidade de vida para os moradores e também o desenvolvimento do turismo.