Prefeitura de Itacaré inicia pagamento dos salários do mês de novembro.

A Prefeitura de Itacaré iniciou terça-feira (01) o pagamento dos salários dos servidores públicos municipais referente ao mês de novembro, que continuará sendo feito por lotes, para evitar aglomerações nos bancos, garantindo a saúde dos trabalhadores e diminuindo os riscos de contágio do coronavírus. De acordo com o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, todos os servidores, efetivos e contratados, vão estar recebendo seus salários até a próxima segunda-feira(07), que é o quinto dia útil do mês, garantindo assim o pagamento em dia nesses quatro anos de gestão.

Nesta terça-feira a Prefeitura de Itacaré encaminhou para o Banco Bradesco o pagamento dos salários dos servidores das secretarias de Educação (efetivos) e Desenvolvimento Social. Na quarta-feira serão encaminhados os pagamentos dos servidores das secretarias de Administração, Comunicação, Controladoria Geral, Finanças e Governo.

Na quinta-feira serão encaminhados os pagamentos dos salários dos servidores públicos municipais lotados nas secretarias de Meio Ambiente, Agricultura, Transportes, Juventude, Esporte e Cultura, Turismo, Procuradoria Jurídica e Desenvolvimento Urbano. Já na sexta-feira serão encaminhados os pagamentos dos trabalhadores da secretaria de Educação (Contratados e Comissionados). E na segunda-feira, dia 07, encerrando a tabela de pagamento, serão encaminhados para a agência bancária o pagamento dos salários dos profissionais da Secretária de Saúde.