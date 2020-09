Prefeitura de Itacaré realiza obras de contenção do cais da Praia da Concha.

A Prefeitura de Itacaré, através das secretarias de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, já está realizando as obras de contenção do cais da Praia da Concha, com o objetivo de evitar o avanço das águas, a destruição das barracas e a consequente diminuição do espaço para os banhistas. O trabalho consiste na colocação de pedras no espaço do cais onde houve um avanço do mar e criou um canal que acabou provocando a escavação do espaço da praia e a diminuição da área dos banhistas.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Marcos Luedy, informou que nessa primeira etapa estão sendo colocadas pedras para fazer uma barreira no acesso ao farol, impedindo a passagem da água que vem fazendo a escavação das praias. O próximo passo será a melhoria do local e uma contensão ainda mais reforçada, em parceria com o Governo Federal e a iniciativa privada, transformando o acesso ao farol também num atrativo turístico e cultural.

O representante da Associação dos Cabaneiros da Praia da Concha, Douglas Valente, parabenizou a iniciativa da Prefeitura de amenizar a situação, que por certo resolverá o problema tanto dos empreendimentos como do espaço para os banhistas. Ele adiantou que os empresários locais estarão juntos com o governo municipal não somente na reconstrução e reforço do cais, como também no projeto de revitalização do farol com a criação desse novo espaço de visitação turística.

O presidente da Colônia de Pesca Z-18, Luiz Henrique do Nascimento, acompanhou os trabalhos realizados pela Prefeitura e destacou que o fechamento do canal não traz maiores problemas para os pescadores, já que o objetivo é evitar o avanço das águas em direção às Cabanas de Praia. A Colônia de Pesca também já está discutindo com a Prefeitura sobre a realização da dragagem da área do canal, que está sofrendo com o assoreamento. A proposta é a retirada da areia que está no canal e colocar na Praia da Concha, aumentando ainda mais o espaço para os banhistas.Fonte: Itacaré Online.