Prefeitura de Maraú desativa barreira sanitária e retira exigência do teste negativo da Covid-19.

A prefeitura Municipal de Maraú, através da Secretaria de Saúde, vem informar a toda população que devido ao baixo número de novos casos da COVID-19 no município, as barreiras sanitárias estão desativadas a partir desta quinta-feira, 01 de outubro. Sendo assim, não será mais obrigatório o exame negativo para COVID-19 para entrar no município.

As medidas de proteção individual, dos cuidados de higiene e do uso obrigatório de máscara serão mantidas. Para garantir o controle rigoroso dos protocolos irá aumentar as fiscalizações nos estabelecimentos e ruas do município.(Barra Grande24h)