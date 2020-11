Rui afirma que não haverá festa com aglomeração no natal e ano novo.

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), anunciou nas redes sociais, nesta quinta-feira (19), que enquanto não existir uma vacina para Covid-19 não haverá festas com aglomeração no natal, ano novo ou em qualquer outra data no estado. “Na Bahia, não haverá festa com aglomeração no Natal, no Réveillon ou em qualquer outra data comemorativa enquanto não tivermos vacina”, diz parte da publicação.

Ele ainda afirmou que alguns eventos poderão ser cancelados e que a medida é para salvar vidas. “Eventos sem autorização da Vigilância Sanitária poderão ser cancelados com prejuízo aos envolvidos. Vamos trabalhar sem descanso p salvar vidas”, disse o governador na postagem. O governador ainda lembrou na publicação que em todo estado há um decreto que proíbe eventos com mais de 200 pessoas.