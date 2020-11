Salários em dia: Prefeitura de Itacaré realiza pagamento dos salários de outubro.

A Prefeitura de Itacaré iniciou nesta terça-feira(03) o pagamento dos salários dos servidores públicos municipais, efetivos e contratados, referente ao mês de outubro, que continuará sendo feito por lotes, para evitar aglomerações nos bancos, garantindo a saúde dos trabalhadores e diminuindo os riscos de contágio do coronavírus. Nos últimos quatro anos a Prefeitura de Itacaré vem pagando os salários em dia, valorizando os trabalhadores e movimentando a economia da cidade.

Conforme a tabela de pagamento, nesta terça-feira a Prefeitura de Itacaré encaminhou para o Banco Bradesco o pagamento dos salários dos servidores efetivos das secretarias de Educação (efetivos) e Desenvolvimento Social. Na quarta-feira será encaminhado o pagamento dos salários dos servidores das secretarias de Administração, Desenvolvimento Urbano, Comunicação, Controladoria Geral, Finanças e Governo.

Na quinta-feira será a vez de encaminhar os pagamentos das secretarias de Agricultura, Juventude, Esporte e Cultura, Meio Ambiente, Procuradoria Jurídica, secretarias de Turismo e de Trânsito. E na sexta-feira será a vez de encaminhar os pagamentos dos salários dos servidores das secretarias de Saúde e de Educação(contratados e comissionados), encerrando assim o calendário de pagamento dos salários de outubro antes do quinto dia útil.

Desde que assumiu a gestão o prefeito Antônio de Anízio vem pagando os salários em dia, além de honrar os compromissos com os fornecedores do município. A Prefeitura também vem realizando obras em toda a cidade, na sede, distritos e zona rural, administrando Itacaré com transparência, compromisso, organização, planejamento e seriedade, sendo apontada como uma das gestões mais bem avaliadas da Bahia.