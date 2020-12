Salva-vidas fará travessia inédita de Salvador a Itacaré.

Nesta terça-feira (8), quando o sol indicar o começo do dia, o maratonista aquático e salva-vidas da Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar) Zé da Glória, 52 anos, vai iniciar sozinho a travessia de Salvador até Itacaré com paddleboard – uma prancha especial para remadas. A travessia será feita sem barco de apoio e sem GPS, norteado apenas pelo conhecimento do mar do atleta. Ao todo, serão 160 km fracionados em oito dias de desafio.

O maior destaque da prova, de acordo com o atleta, será o trecho até Morro de São Paulo, que é mar aberto. Zé da Glória coleciona diversos títulos em diferentes modalidades aquáticas. Este ano, por exemplo, foi campeão na modalidade paddleboard no campeonato MalokaBRA, realizado em Fortaleza (CE). A competição já tem data prevista para o próximo ano, no mês de setembro, e o atleta deverá participar novamente.

“Desde a infância sempre achei possível a travessia Salvador x Morro, até mesmo a nado. Um ano atrás comecei no paddleboard. Sempre nadei, morei na beira da praia e faço por amor ao mar, a profissão de salva-vidas e meu lifestyle. Escolhi amanhã porque é uma data importante para mim, por conta de Nossa Senhora da Conceição da Praia, além de ser o aniversário de minha filha que é nadadora. É algo espiritual para mim”, explicou.

Salva-vidas há mais de três décadas, Zé da Glória contou que começou no esporte de forma despretensiosa. Na Austrália e no Havaí, o paddleboard é uma prática comum. As pranchas, inclusive, são usadas como recurso para o salvamento aquático. A saída, na praia da Barra, será às 6h desta terça-feira (8), com a presença de amigos e familiares.

Os registros da travessia serão realizados por ele mesmo com o celular. Na prancha ele tem alternativa de nadar deitado ou ajoelhado, mas, como estratégia, Zé da Glória contou que nadará 90% do trajeto deitado. O atleta explicou que a travessia é uma forma de contribuir para difundir a prática do paddleboard e mostrar que é possível investir no equipamento como recurso para os salva-vidas.(Bahia Econômica)