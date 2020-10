Sem acordo, funcionários ameaçam explodir ponte de Ilhéus.

Em entrevista a Rádio Santa Cruz de Ilhéus, um homem, que trabalhou nas obras da Ponte Jorge Amado, disse no programa Alerta Geral, apresentado por Toni Matiole que “as pessoas que trabalharam na construção da ponte estão sem receber os acordos trabalhistas”. Segundo o entrevistado, foi feito um acordo de divisão de parcelas o que não deveria ter sido feito e, hoje, a empresa alega que não tem condições de pagar e não quer honrar o compromisso feito. O homem disse que já fazem dois meses que eles não recebem nada. O ex-trabalhador da ponte disse ainda que são vários pais de famílias que dependem desse dinheiro e que na sua maioria estão com dificuldades, alguns deles passando fome. O homem alertou que, no serviço da ponte, tinham várias pessoas de diversos gêneros, pessoas boas e pessoas ruins, pessoas que eram de diversos estados do Brasil, e que alguns deles já disseram que se não receberem o pagamento, eles vão explodir a ponte. (Ilhéus Eventos)