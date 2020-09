Série Juacas, gravada em Itacaré, é indicada a prêmio International Emmy Award Nominee 2020.

Considerada como uma das maiores séries de televisão juvenil brasileira produzida pelo Disney Channel Brasil, Juacas acaba de ser indicada ao Emmy Award Internacional na categoria Kids.

Com muita aventura, comédia e emoção, as duas temporadas da série lidará com as dificuldades do campeonato e da adolescência. Mas, no final, todos amadurecem com o surf e terminarão o campeonato muito diferentes de quando começaram. Tudo isso tendo como cenário uma das cidades mais bonitas do Brasil que é Itacaré situada na Costa do Cacau no Litoral Sul da Bahia.

Juacas é uma das séries de maior sucesso no mundo e Itacaré foi escolhida pela forte identificação com o surf e por seu clima tropical de verão o ano todo, ainda pela constância e qualidade das ondas em praias diferentes que quebram durante o ano inteiro, tornando-se assim um lugar perfeito para a produção.

A primeira temporada da série estreou no dia 3 de julho de 2017 no Brasil e na América Latina, pelos canais fechados no Disney Channel e Disney XD. E desde 21 de julho de 2019, faz parte do bloco Mundo Disney no SBT. Em Portugal, estreou no dia 14 de maio de 2019 pelo canal fechado SIC K.

O atual presidente da Associação de Surf de Itacaré Miguel Reis comemorou a indicação ao Emmy Internacional tendo em vista a Sede da entidade na Praia da Tiririca serviu como cenário fictício e pano de fundo da Rádio Maral, seguiu afirmando o quanto as duas temporadas foram positivas para a divulgação do destino Itacaré, consolidando ainda mais o cenário para outras produções cinematográficas, salientou ainda a injeção de mais de 20 milhões de reais na economia local, Miguel acredita que a série só veio pra somar, e o mesmo espera ancioso pela terceira temporada, finalizando, o presidente agradeceu a Disney Channel Brasil e Cine Films pela escolha de Itacaré, agradeceu também ao prefeito Antônio de Anízio e toda sua equipe por todo apoio que deram durante as gravações.

Quem comemorou também a indicação ao Emmy Internacional foi a gestão municipal de Itacaré, além de movimentar a economia da cidade, envolver os atores e destacar o esporte, a série também é responsável por divulgar cada vez mais o potencial turístico da cidade. E a proposta é que cada vez mais pessoas sejam atraídas para conhecer as belezas naturais de Itacaré e o cenário das gravações de Juacas. E além das paisagens exuberantes mostradas ao mundo, a série conta ainda com a participação de atores e figurantes da cidade, afirmou o Secretário de Comunicação Edi Camargo.

A série retrata o universo do surf, tendo como ponto central a realização do CAOSS (Campeonato Anual de Ondas Super Surfe) realizada anualmente em Itacaré, onde equipes de várias partes do mundo disputam intensamente o título, uma vez que é a principal porta de entrada brasileira para os maiores campeonatos internacionais profissionais.

As equipes principais são Red Sharks, Sirenas e Juacas que disputam intensamente onda a onda sua classificação para a final do CAOSS.

A cerimônia de premiação acontecerá no dia 14 de outubro em Nova York.

Fonte/Créditos: Informativo AMO ITACARÉ

Alisson Reis

Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Itacaré

@asitavare_1989 @surfandoparaofuturo