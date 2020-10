STF nega recurso e Bêda segue candidato.

No último dia 29, o Supremo Tribunal Federal negou recurso do grupo amarelo e confirmou Bêda como candidato. Com isso, Bêda ganhou mais uma decisão justiça e segue firme na disputa eleitoral.

“Em decisão monocrática, o Ministro Luiz Fux negou o Pedido de suspensão da Liminar de Bêda

SL 1392 / BA Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado enego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13,XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput,da Lei 8.437/1992, restando prejudicada a análise da medida liminar pleiteada. Publique-se. Int.Brasília, 28 de setembro de 2020. Ministro LUIZ FUX, Presidente”. Fonte: Ubaitaba.com

Veja o link da decisão