Taboquinhas já conta com serviço de telefonia móvel do Fala Bahia.

O distrito de Taboquinhas, em Itacaré, já conta com o sinal de telefonia móvel por meio do programa Fala Bahia, uma iniciativa do Governo do Estado da Bahia, através das secretarias de Infraestrutura (Seinfra) e da Fazenda (Sefaz), em parceria com a Prefeitura. A cobertura celular no distrito está sendo realizada pela operadora Claro e a ativação do serviço ocorreu nesta quinta-feira (26).

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, comemorou a implantação do sinal, mais um sonho dos moradores de Taboquinhas que está se tornando realidade. Além de facilitar a comunicação, o novo sinal vai possibilitar a melhoria do sinal de internet, facilitando ainda mais a vida dos moradores. Outro ponto positivo, segundo destacou o prefeito, é que o novo sinal vai atender a um raio de serviço que beneficiará diversas comunidades rurais no entorno no distrito de Taboquinhas.

Para viabilizar os serviços, a Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, concedeu a licença de operação à empresa Claro para a atividade de operação de torre de telefonia celular em Taboquinhas. O objetivo foi viabilizar a implantação do sinal de telefonia móvel no distrito e adjacências para garantir aos moradores a oportunidade de dispor de um serviço de comunicação mais eficiente e muito melhor.