Traficante morre em confronto com a polícia em Maraú.

Uma operação da Polícia Civil e da Rondesp Sul terminou com um traficante morto em confronto, armas, drogas e até uma placa solar apreendidos nesta terça-feira (27), na região da Ambuba, em Maraú. A ação aconteceu para averiguar uma denúncia de sequestro e cárcere privado de uma mulher e de seus filhos, em uma propriedade particular da região. Os agentes foram até o o local indicado e, ao chegarem nas imediações da fazenda, foram recebidos à tiros por um indivíduo identificado como Paulo Rasta, que foi morto em confronto com os policiais. Ao todo, foram apreendidos 3 espingardas, 2 Garruchas, 1 revólver calibre 22, 1 máquina fotográfica e 3 lentes, 2 balanças de precisão, 2 carregadores para celular, 2 celulares e 1 placa solar que era utilizada como estufa para secagem de maconha. Além disso, foram encontrados 53 gramas de maconha seca, 15 pés de maconha verde e, aproximadamente, 30 pés de maconha seca e 1 cartucho de calibre 32, deflagrado no interior da espingarda do suspeito. Segundo a delegada de Maraú, Andréa Oliveira, as supostas vítimas do sequestro estavam na fazenda por vontade própria, se escondendo do seu ex-companheiro que, segundo a mulher, era agredida e recebia ameaças de morte. O autor da denúncia de sequestro foi preso por prática de denunciação caluniosa. (Barra Grande 24hs)