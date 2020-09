TRE estabelece outras medidas para eleições na Bahia.

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) estabeleceu, nesta quinta-feira (17), novas medidas para as eleições, em meio à pandemia do coronavírus. Uma dessas ações é a extensão do horário de votação. Entre os pontos abordados, o presidente do TRE-BA informou também que os juízes das zonas eleitorais, com apoio do Ministério Público Eleitoral, vão orientar os candidatos para que normas sanitárias sejam respeitadas nos atos de campanha. A decisão foi tomada depois das cenas de aglomerações em convenções partidárias no último final de semana e na quarta-feira (16).

Medidas estabelecidas pelo TRE-BA para as eleições de 2020

Suspensão da biometria;

Extensão do horário da votação para mais uma hora. Com isso, horário de votação vai começar às 7h;

As três primeiras horas, das 7h às 10h, serão preferencialmente para as pessoas du grupo de risco;

Distribuição dos equipamento de proteção individual (EPIs) para segurança dos mesários.

Os apontamentos foram feitos em uma videoconferência do TRE-BA, com o procurador-regional eleitoral do estado, o coordenador do Núcleo Eleitoral do Ministério Público da Bahia (MP-BA) e outras autoridades.

O Ministério Público Eleitoral reforçou que os promotores-eleitores fiscalização essas eleições e quem quiser entrar em contato com um promotor-eleitoral para fazer denúncia é só entrar no site do Mistério Público da Bahia, o www.mpba.mp.br, e clicar na área de serviço na aba Fale Conosco. *Com informações do G1