Três pessoas são presas em operação do MP-BA contra fraudes em processos judiciais.

O Grupo de Apoio Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério Público da Bahia (MP-BA) prendeu três pessoas na manhã de hoje (10), durante a operação “Inventário”. Foram cumpridos, também, 11 mandados de busca e apreensão nos municípios de Lauro de Freitas e Salvador.

A operação é fruto de um inquérito que apura fraudes identificadas no bojo de processos judiciais em trâmite no âmbito da 11ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos, Ausentes da Comarca de Salvador (BA), supostamente praticadas por organização criminosa composta por advogados, serventuário e particular responsável por falsificação de documentos.

O objetivo é apurar indícios da prática de crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa, corrupção ativa e passiva, estelionato, fraude processual, uso de documento falso e alteração de dados no sistema.

A operação conta com o apoio operacional da Polícia Civil, por meio do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) e do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), e da Polícia Federal, por meio da Superintendência Regional na Bahia.(Brumado Urgente)