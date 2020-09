Tribunal de Justiça libera Bêda para ser candidato novamente.

No começo da semana, o juiz Antônio Carlos de Moraes cancelou a liminar que havia suspendido o decreto legislativo da Câmara Municipal que rejeitou as contas do ex-prefeito de Ubaitaba, Bêda (MDB).

Nesta quinta-feira, porém, o Tribunal de Justiça da Bahia acatou o pedido formulado pela defesa de Bêda (MDB), que é candidato a prefeito, e restabeleceu a suspensão dos efeitos da decisão adotada pela Câmara.

O advogado Manoel Guimarães Nunes, que representa Bêda, entrou com um recurso de agravo de instrumento, que foi deferido pelo Tribunal de Justiça.

Com a decisão, Bêda está livre para seguir como candidato a prefeito em Ubaitaba.

Nas redes sociais já circulam vários memes comemorando a liberação da candidatura de Bêda novamente. Em todos os cantos da cidade, populares têm gritado “o pai ta on!”.

Bêda é forte na disputa pelo cargo de prefeito em Ubaitaba e sua candidatura tem crescido a cada dia. (Ubaitaba.com/Políticos Sul da Bahia)