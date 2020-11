TSE enfrenta atraso no sistema de divulgação dos resultados eleitorais.

O sistema da Justiça Eleitoral para a divulgação em tempo real dos resultados das eleições passa na noite de hoje por um atraso na atualização das informações. O atraso na divulgação dos dados foi confirmado pelo TSE, que atribuiu o problema a uma demora na totalização (soma dos votos), processo que nestas eleições foi concentrado no sistema do próprio TSE que atribuiu o problema a uma demora na totalização (soma dos votos), processo que nestas eleições foi concentrado no sistema do próprio TSE.

A demora na divulgação não afeta o processo de apuração e contagem dos votos, segundo informou o tribunal. Nas outras eleições, a totalização em cada estado era feita pelo respectivo TRE (Tribunal Regional Eleitoral), que repassava os dados ao TSE. A divulgação em tempo real dos resultados, assim como nas eleições anteriores, continua sendo feita pelo TSE. De acordo com nota emitida pelo tribunal, não há problema no envio dos dados pelos TREs, mas a compilação dos dados está sendo feita de forma mais lenta que o previsto. "O problema está sendo resolvido pelos técnicos, para a retomada mais célere do processo de divulgação", diz o texto divulgado pelo TSE. "Ressaltamos que não há nenhuma relação com o vazamento de dados pessoais de servidores e nenhuma relação com a tentativa de ataque cibernético registrada pela manhã", afirma o tribunal, na nota.(UOL)