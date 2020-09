Turistas lotam destinos turísticos na Bahia no feriado da Independência.

No topo dos destinos mais procurados da Bahia, Morro de São Paulo, Porto Seguro e Praia do Forte ficaram lotados neste primeiro fim de semana de reabertura turística. De acordo com as prefeituras, hotéis e pousadas destes locais fecharam a capacidade máxima entre 50% e 70% de ocupação (a depender do local), sem disponibilidade de vagas para essa véspera de feriado da Independência. A Internacional Travessias, que administra o ferry-boat, vem registrando, desde a quarta-feira (2), um fluxo intenso de veículos no terminal de São Joaquim.

Reaberta aos visitantes há apenas dois dias, a cidade de Cairu — onde ficam as ilhas de Morro de São Paulo, Boipeba, Moreré, Gamboa e Garapuá — tem 80% da sua arrecadação baseada no turismo e voltou à atividade com 182 das 217 hospedagens operando. A estimativa do município é de que 4 mil turistas deverão curtir essas localidades até o fim do feriado e a previsão é a mesma para todos os próximos finais de semana deste ano.

Com sol a pino, Porto Seguro teve um fim de semana movimentado e também atingiu marca de 50% de ocupação máxima nos hotéis. De acordo com o secretário municipal de Turismo, Paulo Magalhães, a procura foi grande e, se o decreto permitisse 70%, teria completado. “Num feriado como esse, estaríamos tranquilamente com muitos ônibus e vôos aqui, 100% de ocupação, mas nessa nova realidade temos uma limitação, que é necessária”, afirmou.

Na expectativa da prefeitura, dada a ansiedade de viajar que têm percebido nas pessoas, essa lotação máxima permitida deve se manter no próximo feriado de 12 de outubro. O secretário espera que, se daqui para lá a contaminação por covid-19 for reduzida na região, a cidade poderá avançar nas suas fases de reabertura econômica e aumentar a capacidade de ocupação de hotéis.

OUTRO DESTINOS REABERTOS NA BAHIA

Além de Morro de São Paulo e Porto Seguro, também já estão reabertos à visitação turística os destinos das cidades de Mata de São João (Praia do Forte, Imbassaí, Diogo e Costa do Sauípe), Itacaré, Santa Cruz Cabrália, Maraú, Prado, Caravelas e Mucugê.

O município de Lençóis, na Chapada Diamantina, estava previsto para reabrir no 1º dia de setembro, mas a prefeitura preferiu adiar e a cidade permanecerá fechada, sem previsão de reabertura. De acordo a gestão, o adiamento se deu principalmente por causa do aumento de casos suspeitos de covid-19 na cidade e também devido à necessidade de aprovação de um projeto de lei que prevê multas para quem descumprir as medidas de restrição relacionadas à pandemia.

A Secretaria de Turismo da Bahia (Setur) informou que está construindo um protocolo unificado para retomada das atividades turísticas dos 34 municípios que compõem a Chapada Diamantina. A cidade de Mucugê, no entanto, antecipou a reabertura.

Com o transporte intermunicipal suspenso na Rodoviária de Salvador para cidades situadas num raio a mais de 100 Km, a movimentação atual no terminal tem sido, em média, de 950 passageiros por dia, o que dá cerca de 6,6 mil pessoas no último mês. Em setembro do ano passado, 269 mil passageiros passaram pela rodoviária e, se a abertura for mantida para as linhas que operam atualmente, a expectativa é que em torno de 29 mil irão passar por lá, segundo dados da Agência Estadual de Regulação de Transportes da Bahia (Agerba). Confira a íntegra no Correio24h.