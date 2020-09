Ubaitaba: Mais um acidente trágico na estrada de Faisqueira.

Uma notícia triste deixou a cidade de Ubaitaba de luto no final da tarde deste domingo (13). Um acidente de moto na estrada que liga a sede do município ao distrito de Faisqueira tirou a vida do popular Furado. A vítima era muito conhecida na cidade, e bastante popular também. Furado voltava de Faisqueira com a esposa quando sofreu o acidente. Socorridos pelo SAMU, Furado saiu de Ubaitaba inconsciente, e com suspeita de Traumatismo Craniano (TC). A esposa dele fraturou o braço. Ambos foram levados pelo SAMU para o hospital de Base em Itabuna. Por volta das 19h veio a triste notícia do falecimento de Furado. (Ubaitaba Urgente)