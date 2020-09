O vereador Baltazar Esteves (Bal do Armandão) foi escolhido nesta terça-feira (15), para compor a chapa da prefeita e pré-candidata a reeleição Sueli Carneiro (PSB). Bal do Armandão é vereador de vários mandatos. Bal já fez parte do grupo do ex-prefeito Bêda (MDB). A Convenção Municipal do Partido Socialista Brasileiro (PSB), acontece nesta quarta-feira (16), na quadra do Colégio Antonio Carlos Magalhães, na Avenida Vasco Neto, centro de Ubaitaba. (Ubaitaba Urgente)