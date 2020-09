Uesc abre inscrições para o Auxílio Inclusão Digital.

Com o objetivo de promover a inclusão digital através do apoio ao acesso à internet para possibilitar o desenvolvimento das atividades acadêmicas de ensino emergencial não presencial, a Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) torna pública a abertura das inscrições voltadas a Seleção de Estudantes para o Auxílio Inclusão Digital. Conforme o edital nº Nº 61/2020, na página www.uesc.br, as inscrições acontecerão no período de 01/10 até às 16 horas do dia 16 de outubro de 2020. O reitor Alessandro Fernandes lembra que o edital faz parte das ações voltadas para a Assistência Estudantil da Uesc, em caráter excepcional e temporário, enquanto durar o Calendário Acadêmico Excepcional para o ano de 2020. A concessão de auxílio financeiro é destinado a contratação de plano de internet móvel ou residencial, para uso exclusivo e com capacidade necessária para o acompanhamento e desenvolvimento das atividades de ensino não presencial da Uesc. Serão três parcelas mensais no valor de R $ 75,00 e serão disponibilizadas 1900 vagas para o nível de curso – Graduação e 100 vagas para o nível de curso – Pós Graduação, de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira da Universidade. O auxílio destina-se ao estudante regularmente matriculado no Trimestre Letivo Excepcional 2020, em curso presencial de Graduação ou Pós Graduação da Uesc, durante o Calendário Acadêmico Excepcional 2020, comprovadamente em situação de vulnerabilidade socioeconômica e que atenda aos requisitos e critérios necessários no Edital nº 61/2020. Para saber os requisitos e participar do processo de seleção, clique aqui.